عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

 

وجه محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة مثيرة لمتابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وقال سراج الدين في رسالته "جميله المسلسلات الكوميدية، بحبها بس لما يتعمل منها كذا جزء".

 

وتابع "ويبدأ الموضوع يسخف ويقلب من ضحك لإسفاف بيكون بايخ وبستغرب في الحالة دي ان فريق العمل لسه مكمل".

 

وأضاف في رسالته "طيب لو مش فارق معاك الاستخفاف بعقل الجمهور خاف على خسارة المنتج ولا شكل المخرج خصوصاً أن المؤلف بيكون شطب خلاص وفلس جربوا الأكشن شوية حلو برضه وبياكل مع الجمهور على فكرة".

 

وكان سراج قد دخل في صدام سابق مع المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وصلت إلى حد التراشق اللفظي.

 

وتشهد الساحة الرياضية حالياً، العديد من الأحداث الساخنة على مستوى مجالس الإدارات، حيث تقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبلاغ للنائب العام، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب قيام الأخير بالتعدي لفظياً على أسرة رئيس النادي الأهلي.

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