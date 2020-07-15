جوارديولا يدافع عن مانشستر سيتي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

عبر الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن حبه الكبير للنادى الإنجليزي والأشخاص المسؤولين عنه مؤكدا أنه سعيد للغاية بالتواجد فى مانسشتر خلال هذه الفترة.


وقال بيب فى تصريحات صحفية:"‏ أنا أحب هذا النادي أنا أحب هذا النادي لأنني اعلم بأن هنالك الكثير من الأشخاص يعملون بجد لفترة طويلة، لدينا تاريخنا، أنا احب العمل مع الأشخاص الذين اعمل معهم حالياً فى مانسشتر سيتي، عندما نفعل شيئًا خاطئًا، فأنا أول من يقول إن علينا الاعتذار أو قبول العقوبة ، لكن الأمر لم يكن كذلك، لا أريد أن أعتذر عن أي شيء مانشستر سيتي لا يجب أن يعتذر للإتحاد الاوربي".


وأضاف المدرب الأسباني:"‏أنا مدرب جيد ولكني لن أفوز باللقب إذا لم يكن لدي لاعبين جيدين، واللاعبين الجيدين باهظي الثمن، كوني مدرباً جيدًا كما أنا، أنا لست جيدًا بما يكفي بدون لاعبين جيدين لا يمكن ‏أنا متواضع بما يكفي لقبول ذلك من دون لاعبي فأنني لا شيء. صفر. لهذا السبب أحتاج لاعبي فريقي".


واختتم جورديولا تصريحاته قائلا:"‏الكثير من الأندية تستثمر مثل مانشستر يونايتد وأرسنال في الفترات السابقة عندما فازوا بالدوري الإنجليزي ، استثمروا أكثر من الآخرين ، وتشيلسي أيضًا عندما فازوا بالدوري ، استثمروا أموالًا أكثر من الآخرين ‏تنفق جميع الأندية الكثير من المال. برشلونة ، ريال مدريد ينفقون الكثير من المال ، تنفق الفرق الإنجليزية الكثير من المال. لكننا بنينا ناديًا خلال العقد الماضي للتنافس مع النخبة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال انا سعيد بذالك".

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