"ليلة حمراء" تسبب في مقتل شاب وإلقائه على الطريق بالمنصورة

تمكن رجال مباحث مركز شرطة المنصورة، في محافظة الدقهلية، من كشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره وبه إصابة طلق ناري، وعثر عليه على طريق المنصورة السنبلاوين.





وتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بالعثور على جثة مصابة بطلق ناري على طريق المنصورة السنبلاوين بالقرب من قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة.





وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد منير، مفتش مباحث مركز المنصورة، والمقدم احمد توفيق، رئيس مباحث المركز، لكشف غموض وملابسات الواقعة.





وبتكثيف الجهود والتحريات، تبين مصرع تامر أحمد عبدة ٣٨ سنة ومقيم البقلية، وأن وراء ارتكاب الواقعة أمير خير الله ٣١ سنة ومقيم السنبلاوين، انتقاما منه لإقامته علاقه مع نجلة خالته وافتضاح أمره فضلا عن خلافات بينهما على كمية من البانجو، وتربص الجاني بالمجني عليه وتتبعه وغافله بإطلاق أعيره نارية أودت بحياته في الحال وعثر عليه جثه هامدة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المنصورة من كشف ملابسات الواقعة في ٢٤ ساعة، وتم ضبط المتهم.





وبواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.





وعلى صعيد آخر كان لقى شاب مصرعه غرقا عقب أن جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو داخل ترعة بين قريتي شاوة والبقلية بمركز المنصورة.





وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إلى العميد طارق عبد الهادي مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه داخل ترعة بين قريتى شاوة والبقلية التابعة للوحدة المحلية لكوم الدربى بمركز المنصورة.





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أن الغريق سامي محمود صالح 23 سنة من مركز فاقوس وهو يعمل بمزرعة دواجن بالمنطقة محل الواقعة وقام هربا من حرارة الجو بالنزول إلى مياه الترعة للاستحمام إلا ان التيار جرفه وغرق.



