"ليلة حمراء" تسبب في مقتل شاب وإلقائه على الطريق بالمنصورة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكن رجال مباحث مركز شرطة المنصورة، في محافظة الدقهلية، من كشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره وبه إصابة طلق ناري، وعثر عليه على طريق المنصورة السنبلاوين.

وتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بالعثور على جثة مصابة بطلق ناري على طريق المنصورة السنبلاوين بالقرب من قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد منير، مفتش مباحث مركز المنصورة، والمقدم احمد توفيق، رئيس مباحث المركز، لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وبتكثيف الجهود والتحريات، تبين مصرع تامر أحمد عبدة ٣٨ سنة ومقيم البقلية، وأن وراء ارتكاب الواقعة أمير خير الله ٣١ سنة ومقيم السنبلاوين، انتقاما منه لإقامته علاقه مع نجلة خالته وافتضاح أمره فضلا عن خلافات بينهما على كمية من البانجو، وتربص الجاني بالمجني عليه وتتبعه وغافله بإطلاق أعيره نارية أودت بحياته في الحال وعثر عليه جثه هامدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المنصورة من كشف ملابسات الواقعة في ٢٤ ساعة، وتم ضبط المتهم.

وبواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر كان لقى شاب مصرعه غرقا عقب أن جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو داخل ترعة بين قريتي شاوة والبقلية بمركز المنصورة.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إلى العميد طارق عبد الهادي مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه داخل ترعة بين قريتى شاوة والبقلية التابعة للوحدة المحلية لكوم الدربى بمركز المنصورة.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أن الغريق سامي محمود صالح 23 سنة من مركز فاقوس وهو يعمل بمزرعة دواجن بالمنطقة محل الواقعة وقام هربا من حرارة الجو بالنزول إلى مياه الترعة للاستحمام إلا ان التيار جرفه وغرق.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة امرت بتسليم الجثة لذويه والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل شاب بوابة الفجر المنصورة الفجر العثور على جثة

أخبار تهمك

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة مدوية خلال فترة تدريبه للزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 ص

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

07:41 ص

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام