تحرك جديد من الزمالك ضد عقوبات السوبر المصري

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

أوضح أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن الأبيض يتجه إلى التقدم بطلب إلى اتحاد الكرة المصري، من أجل تقليص العقوبات الموقعة على لاعبي الفريق في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.

 

وكان الزمالك حقق البطولة بضربات الجزاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بين الأهلي والزمالك.

 

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك خلال الـ 72 ساعة المقبلة سيقوم بالتقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل تخفيف عقوبة السوبر عن لاعبيه، مؤكدا أن الأبيض ليس لديه أي مشكلة في تخفيف عقوبات الأحمر أيضا.

 

وتابع، "في حال تم تقليص العقوبات ستكون مساعدة من اللجنة الخماسية لقطبي الكرة المصرية".

 

وواصل، " هؤلاء اللاعبين مهمين في فرقهم، ومشاركتهم في البطولة المحلية بشكل مستمر قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا، مهم جدا".

 

واضاف، "الاتجاه داخل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، لتخفيف العقوبة من أجل مساعدة الأندية، والخماسية ستقدم هدية بتخفيف العقوبة عن لاعبي الأهلي والزمالك".

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