المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: تدخل الجيش المصري استجابة لشعبنا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:53 ص
محمد المصباحي
محمد المصباحي
شيماء حسن
قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن طلب البرلمان الليبي للقوات المسلحة بالتدخل في ليبيا للتصدي لأي تهديدات محتملة من الجانب التركي هو استجابة لرغبة الشعب الليبي الذي طالب الجيش المصري بالتدخل لمنع الغزو التركي للأراضي الليبية. 

وأضاف المصباحي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ما يحدث اليوم من غطرسة تركيا وعودة إلى الحلم العثماني باحتلال المنطقة واستنزاف ثروتها مرفوض وما قام به البرلمان الليبي هو تعبير عن تطلعات الشعب الليبي".

وأكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، على العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيا، مثمنًا على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أكده على أن حماية الأمن القومي الليبي هو حماية للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الشعب الليبي مدرك تماما لحجم المؤامرة الحالية ومستعد للمواجهة في أي وقت. 

كان مجلس النواب الليبي، قد دعا القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين. 

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

وقال إن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين.

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