اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف دوري القسم الثاني

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

 

ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.


وكان اتحاد الكرة المصري قد قام بتعليق النشاط الرياضي في مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


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