كفيف ويعمل شيال: "مكنتش عايز أمد أيدي".. والإبراشي يرد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:44 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
روي أيمن سعد، مواطن فاقد لبصره ويعمل في "الشيالة"، تفاصيل عمله في هذا المجال بالرغم من فقده لبصره، وانتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا فقدت بصري وقررت البحث عن العمل في المصانع وجميعهم رفضوا بحجة فقدى للبصر".

وتابع أيمن سعد، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن المعاش الذي يحصل عليه لا يكيفه وأسرته، كما أنه يعتمد على نجله في أن يكون بصره الذي فقده أثناء عمله، قائلا: "لو قعدت واستنيت أن ده يديني وده يديني مش هينفع، لازم اعتمد على دراعي، لا يمكن أن أمد يدي لأنني لدي أطفال ولا أريد أن يصبحوا في حرج أمام أحد".

وأضاف "سعد"، أنه لديه 4 أولاد في المدرسة ويحتاجون إلى مصاريف، متابعا: "أصبت بالعمي وبعدها قعدت أفكر هعمل أيه في الوضع الجديد ده وسبتها على ربنا"، مشيرا إلى أنه لا يطلب الكثير، ولكنه يريد عمل ثابت يتحصل منه على أجر يستطيع من خلال الإنفاق على أسرته، موضحًا أنه عمل في المملكة العربية السعودية، وكان مشرفًا على العمال، وأدي فريضتي الحج والعمرة، كما عمل سائقًا في السعودية، ولكن الحادث كان في مصر.

وأكد وائل الإبراشي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصلت مع البرنامج وسيلبون طلبات أيمن سعد، من توفير فرصة عمل لائقة، وكذلك شقة لأنه يعيش في مسكن بالإيجار.

يوم التشغيل على الموقع الإلكتروني
وفي سياق منفصل، أكدت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أنه سوف يتم اليوم تشغيل وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة اضغط هنا، مضيفة أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من ٣١-٣١٨ وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ ٦٢٠ والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت، أن تشغيل الموقع حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارًا من ١٥ يوليو الجاري، مؤكدة على ضرورة حجز مواعيد جديدة، حيث إنه تم الغاء كافة الحجوزات السابقة مع ضرورة رفع التقارير الطبية الدالة على الحالة الصحية ودرجة الإعاقة وملء استمارة بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكد خليل محمد - مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة، علي أن كافة مكاتب التأهيل على استعداد لاستقبال المواطنين كما تم التأكيد على مديري إدارات التأهيل بكافة محافظات الجمهورية بالاستعداد للعمل بالمنظومة الجديدة اعتبارًا من ١٥ يوليو وتهيب بالمواطنين مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامات الواقية عند التردد على مكاتب التأهيل.

وكانت خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، خط ساخن لتلقي شكاوي واستفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وهو 15044.

وتهتم الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم البدء بالإعاقات الشديدة الواضحة والملحة مثل الصم وذوي الإعاقة البصرية والبتر والشلل الدماغي ومتلازمة داون وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس وقصار القامة وسيتم الإعلان على الموقع عن إتاحة تسجيل بيانات المعاق، بحيث يتم الرد عليه مباشرة بالتوجه لأقرب مكتب تأهيل ومعه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي الإعاقة الشديدة ثم المتوسطة والبسيطة.

كما تسعى الوزارة للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحصول على المعاش التأميني لوالدها كما أصبح لذوي الإعاقة أحقية الجمع بين معاشين وفقًا لقانون ذوي الإعاقة.

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