ترامب يوقع قانوناً يفرض عقوبات على مصارف في هونج كونج

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:46 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانوناً يفرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي في هونج كونج.


وأعلن ترامب، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء المعاملة التفضيلية الأمريكية لهونج كونج.

وسبق أن قال ترامب، إنه ليس مهتماً بالتحدث مع الصين على إتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" نيوز التلفزيونية، سئل ترامب، هل لفظت محادثات المرحلة الثانية للتجارة، أنفاسها فأجاب قائلاً: "لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".

يذكر أن حذر ترامب، بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأكبر عالميا يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.

وقال ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في  ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين".

وأضاف أن موقفه هذا رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

وقال لايتهايزر أمام لجنة في الكونجرس، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن.

وأضاف: "هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكني لا أظن أنه سياسة أو خيار سياسي منطقي في هذه المرحلة".

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هونج كونج مصارف مرحلة 2 قانون فرض عقوبات توقيع ترامب

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