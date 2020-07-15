ترامب يوقع قانوناً يفرض عقوبات على مصارف في هونج كونج

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانوناً يفرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي في هونج كونج.

وسبق أن قال ترامب، إنه ليس مهتماً بالتحدث مع الصين على إتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.





وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" نيوز التلفزيونية، سئل ترامب، هل لفظت محادثات المرحلة الثانية للتجارة، أنفاسها فأجاب قائلاً: "لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".



