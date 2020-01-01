محافظ البحر الأحمر يطمئن على شابين انقلبت سيارتهما على الطريق

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:15 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
أمنية فوزي
قال الإعلامي أحمد موسى إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أثناء تفقده أحد الطرق فوجئ بسيارة منقلبة وبادر على الفور بالاتصال بكل الجهات المعنية.

وعرض موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، الصور أثناء تواجد المحافظ على طريق الزعفرانة ومتابعته للحادث.

وأكد موسى أن محافظ البحر الأحمر اطمأن على شابين كانا يستقلان السيارة وتم نقلهما للمستشفى ووجه بزيادة الجولات المرورية على الطرق.

وأشاد موسى بالمحافظ الذي يتواجد في الشارع دائما ويتابع كل الملفات عن قرب مؤكدا أهمية العمل الميداني في كل المحافظات.

اقرأ أيضًا.. "حنفي" يترأس المجلس التنفيذي

ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور، مؤكدا أنه سيتم عقد المجلس التنفيذي للمحافظة بصفة دورية خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، لمناقشة ما يتم تنفيذه علي أرض المحافظة الساحلية.

ناقش الاجتماع استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي ١١، ١٢ أغسطس المقبل، وكذلك الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ومناقشة موقف تقنين وضع اليد، والتصالح علي مخالفات البناء طبقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، كما تم عرض موقف تنفيذ الإزالات، والموقف التنفيذي لدهان الواجهات للعمارات السكنية بمدن المحافظة.

كما تم مناقشة موقف تحصيل الإيرادات والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار القانوني بالمحافظة، ورؤساء المدن وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى بوابة الفجر الفجر البحر الأحمر

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 10 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل صدمته الكبري فى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 10 ساعة

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يستعرض موقف المشروعات ونسب تنفيذها

محافظ كفرالشيخ يصدق على إدراج 7 قرارات تخصيص وحدات صحية ومدارس لمناقشتها في تنفيذي المحافظة

نائبة محافظ البحر الأحمر تناقش ملف تطوير العشوائيات وموقف تقنين وضع اليد والتصالح (صور)

محافظ البحر الأحمر يلتقي بأعضاء النقل والمواصلات (صور)

محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من ترقيم شوارع الغردقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام