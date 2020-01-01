محافظ البحر الأحمر يطمئن على شابين انقلبت سيارتهما على الطريق

قال الإعلامي أحمد موسى إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أثناء تفقده أحد الطرق فوجئ بسيارة منقلبة وبادر على الفور بالاتصال بكل الجهات المعنية.





وعرض موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، الصور أثناء تواجد المحافظ على طريق الزعفرانة ومتابعته للحادث.





وأكد موسى أن محافظ البحر الأحمر اطمأن على شابين كانا يستقلان السيارة وتم نقلهما للمستشفى ووجه بزيادة الجولات المرورية على الطرق.





وأشاد موسى بالمحافظ الذي يتواجد في الشارع دائما ويتابع كل الملفات عن قرب مؤكدا أهمية العمل الميداني في كل المحافظات.





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ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة.





في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور، مؤكدا أنه سيتم عقد المجلس التنفيذي للمحافظة بصفة دورية خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، لمناقشة ما يتم تنفيذه علي أرض المحافظة الساحلية.





ناقش الاجتماع استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي ١١، ١٢ أغسطس المقبل، وكذلك الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ومناقشة موقف تقنين وضع اليد، والتصالح علي مخالفات البناء طبقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، كما تم عرض موقف تنفيذ الإزالات، والموقف التنفيذي لدهان الواجهات للعمارات السكنية بمدن المحافظة.





كما تم مناقشة موقف تحصيل الإيرادات والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.



