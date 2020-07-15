"المحجوب": تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في سرت





وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي، مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية.





وأشار إلى أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت، منوها بأن المرتزقة قاموا بتحشيد حوالي عشرة آلاف مقاتل في محيط سرت.





ونوه بأن حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية".





وتابع: "مصر من أمن ليبيا ومن حقنا أن نستعين بمن يحقق أمننا".







قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في محيط سرت.