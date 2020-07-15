الأهلي يعرض رقما خرافيا للتعاقد مع رمضان صبحي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادى الأهلى فى استمرار جناح الفريق رمضان صبحي والمعار من هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم.

وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" ان مسؤولي الاهلي رفعوا القيمة المالية لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الانجليزي خلال الايام القادمة لرغبة فايلر باستمرار اللاعب مع الفريق. 

واضاف فاروق ان السبب الرئيسي لعودة فايلر لقيادة النادي الاهلي عقب الراحه التي حصل عليها ، هي رغبة ادارة القلعة الحمراء بالتمسك باستمرار اللاعب وشراء عقده من النادي الانحليزي مقابل 3,5 مليون يورو.

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