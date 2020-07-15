أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020.. والمعدن الأصفر يلتقط الأنفاس

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

التقطت أسعار الذهب الأنفاس بعد حالة التذبذب المستمرة التى شهدها على مدار الفترة السابقة ليستقر سعر المعدن الأصفر فى سوق الصاغة بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 800 جنيها وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة:

أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 18 :  685.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 :  800 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :  914.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه




أسعار الذهب العالمي 

أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم على تراجع، بعد أن شهد تذبذب خلال التعاملات مع المخاوف حيال الزيادة القياسية في حالات الإصابة الجديدة بالوباء حول العالم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر.

 

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس  بنحو 0.04 بالمائة أو ما يعادل 70 سنتاً مسجلاً 1813.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1791.10 دولار خلال الجلسة.

 

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1809.1 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 96.2980.

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