"في البداية حصل شرز".. شاهد عيان يروي تفاصيل حريق خط البترول

قال محمد عبدالفتاح، أحد الشهود العيان على حادث كسر خط خام بترول "الشقير مسطرد" بطريق القاهرة الإسماعيلية، إنه يعمل في أحد مراكز الخدمة الملاصقة لخط البترول الذي بدأ منه تسريب المادة الخام.





وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تسرب سائل البترول اتسعت رقعته ووصل حتى مراكز الخدمة الملاصقة له، وعددهم حوالي 3 مراكز، حتى بعد أصحاب السيارات تحريك سياراتهم.





وأضاف أن قوات الحماية المدنية توافدت إلى الموقع بسرعة، وبدأوا في اغلاق الطرق، ولكن فوجئوا بحدوث حريق أخر اتجاه موقف العاشر عند نزلة طريق مصر اسماعيلية من الدائري، فبدأت السيارات تتحرك للهرب من الحريق، معلقا: "للأسف كان في شخص ما خايف وبيجري بعربيته أمام مركز الصيانة فحصل شرز.. فالحريق أصبح أمام الناس ووراهم".





رئيس الوزراء يتابع الحريق

تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.





ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.





فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.





ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.





فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.





وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.





وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.





فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.



