متحدث البترول: أصحاب السيارات واصلوا السير رغم الحريق

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحريق حدث بخط بترول خام ينتقل من البحر الأحمر وصولًا إلى معامل التكرير بمسطرد.





وأوضح "عبدالعزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه بمجرد حدوث التسريب في خط المازوت الأطقم الفنية توجهت لمعالجة الكسر، وإغلاق المحابس في الماسورة الرئيسية.





وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أنه كان يجب على أصحاب السيارات التوقف وعدم استكمال رحلاتهم، ولكنهم استمروا في السير رغم الحريق، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب اشتعال الحريق، متابعًا: "نجري حاليًا على عملية تبريد منطقة الحريق للبدء في التحقيق لمعرفة الأسباب".





"مدبولي" يتابع الحريق

تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.





ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.





فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.





ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.





فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.





وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.





فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.



