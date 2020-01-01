متحدث البترول: أصحاب السيارات واصلوا السير رغم الحريق

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:42 ص
حريق خط البترول
حريق خط البترول
أمنية فوزي
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحريق حدث بخط بترول خام ينتقل من البحر الأحمر وصولًا إلى معامل التكرير بمسطرد.

وأوضح "عبدالعزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه بمجرد حدوث التسريب في خط المازوت الأطقم الفنية توجهت لمعالجة الكسر، وإغلاق المحابس في الماسورة الرئيسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أنه كان يجب على أصحاب السيارات التوقف وعدم استكمال رحلاتهم، ولكنهم استمروا في السير رغم الحريق، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب اشتعال الحريق، متابعًا: "نجري حاليًا على عملية تبريد منطقة الحريق للبدء في التحقيق لمعرفة الأسباب".

"مدبولي" يتابع الحريق
تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.

ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طريق اسماعيليه خط مازوت حريق المازوت بوابة الفجر الفجر البحر الأحمر

أخبار تهمك

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل صدمته الكبري فى الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 11 ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار خط مازوت بطريق مصر إسماعيلية (فيديو)

طرف خارجي.. البترول تكشف أسباب حريق خط المازوت (فيديو)

البترول: حريق طريق الإسماعيلية سابقة جديدة ونحقق في الحادث (فيديو)

عاجل.. ارتفاع عدد مصابي حريق خط مازوت الإسماعيلية

البترول: شرار "شكمان" ربما تكون وراء انفجار "خط المازوت"

وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل جديدة حول حريق طريق الإسماعيلية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام