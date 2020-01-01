الإبراشي: زيارة رئيس الحكومة لأسوان تبدد المفاهيم القديمة (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:17 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة أسوان، تأتي من منطلق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تنمية الصعيد.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الزيارة سوف تخدم قطاع السياحة وتبدد مفاهيم كانت سائدة أن لا أحد يهتم بالصعيد، متابعا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى تنمية اهتمام كبير.. الصعيد الذى كان يشكوا ولديه كل الحق من التهميش وعدم الاهتمام بقضاياه أصبح على قائمة اهتمامات الدولة".

تفاصيل زيارة مدبولي إلى أسوان
بالتزامن مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة أسوان، أمس الثلاثاء، لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذ هناك، تفقد أعمال التطوير التي يشهدها السوق السياحي بمدينة أسوان، حيث وصلت تكلفتها نحو 80 مليون جنيه.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بزيارته لمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، يرافقه كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

تفقد السوق السياحي
وخلال زيارته لمحافظة أسوان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير التي يشهدها السوق السياحي بمدينة أسوان، والموقف التنفيذي.

أعمال التطوير
وعرض المسؤول عن تنفيذ مشروع السوق السياحي، أعمال التطوير التي تتم به والموقف التنفيذي لها، حيث تمتد من ميدان المحطة حتى شارع صلاح الدين، وتتضمن تطوير البنية التحتية التي تخدم المشروع، وكذا تطوير الأرضيات والممرات الموجودة داخل السوق، وإنشاء بوابات للدخول والخروج، إلى جانب تطوير واجهات ولافتات المحلات لتصبح موحدة الشكل، وكذا تركيب مظلة لتغطية السوق، ومن المخطط الانتهاء من مشروع السوق السياحي مطلع العام 2021.

تكلفة المشروع
تصل تكلفة مشروع السوق السياحي، نحو 80 مليون جنيه.

وتضمنت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة أسوان؛ تفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا استعدادًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ورافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

كما تفقد محور بديل خزان أسوان، الذي يربط بين امتداد طريق أسوان - برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)، ومن المخطط له أن يسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وتخفيف مرور الحمولات الثقيلة.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية المحاور التي يتم تنفيذها على النيل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 حققت طفرة في هذا الملف.

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