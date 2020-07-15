البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع سهم "كاتربيلر" بأكثر من 4 بالمائة ليقود مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز"، كما كانت أسهم الطاقة والمواد الخام الأفضل أداءً في "ستاندرد آند بورز" بعد أن استهلت "وول ستريت" الجلسة في النطاق الأحمر.

ويأتي أداء الأسهم وسط انطلاقة موسم نتائج الأعمال حيث أعلن بنك "جي.بي.مورجان" عن تجاوز أرباحه وإيراداته التقديرات في الربع الثاني الماضي.

في حين تراجعت أرباح "سيتي جروب" بنحو 73 بالمائة خلال الربع الثاني، كما سجل "ويلز فارجو" خسائر فصلية بنحو 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، بعد 3 أشهر متتالية من انكماش مؤشر أسعار المستهلكين.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.1 بالمائة ليربح 556.7 نقطة ويسجل 26642.5 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 3197.5 نقطة، كما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 10488.5 نقطة.

وبحلول الساعة 8:16 مساءً يتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 96.275.

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