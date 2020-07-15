إيهاب فهمي يشوق جمهوره لفيلم "زنزانه 7"

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نشر الفنان إيهاب فهمي صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .







وكان في الصورة يرتدي بدلة، وعلق فهمي عليها قائلاً:"زنزانه ٧ قريباً" ، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات.





يعد مسلسل "ونحب تاني ليه " آخر أعمال فهمي وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.









شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



