أحمد حاتم لـ"الفجر الفني": محمود حميدة إضافة لأي عمل سينمائي

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أعرب الفنان أحمد حاتم عن سعادته الشديدة بمشاركة الفنان محمود حميدة معه في فيلم "الغسالة"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.





وقال أحمد حاتم في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أن محمود حميدة أستاذ في المهنة، وإضافة لأي عمل في السينما، وكان له شرف أن يعمل معه".







وأضاف أنه تمنى العمل معه منذ فترة، وخلال كواليس العمل تعلم منه الكثير سواء واستفد من حكاياته وقصصه المليئة بالخبرة.





يذكر أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.