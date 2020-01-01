كارتيرون يبلغ الزمالك بقراره النهائي حول بيع "صخرة" الدفاع

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:51 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي
رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل محمد عبد الغني مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون خلال تقريره لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، أن عبد الغني لاعب صغير في السن ويمتلك قدرات رائعة.

وطلب كارتيرون من أمير مرتضى، غلق الباب أمام أي عروض لعبد الغني، وأنه لا يريد رحيله خلال الفترة المقبلة.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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