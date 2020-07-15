لقاء سويدان تستعرض أنوثتها بأحدث ظهور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:02 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة لقاء سويدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لقاء بالصورة بإطلالة مبهجة مرتدية فستان باللون الأورنچ وتركت شعرها منسدلا ، وتغزل بها الجمهور معلقين قمر يا روحي.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وشارك في البطولة الفنان أحمد بدير ولوسي وداليا مصطفى ومجدي كامل وسوسن بدر وطارق صبري.

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