راغب علامة في رحلة صيد

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نشر الفنان راغب علامة فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وكان في الفيديو يصطاد سمكة ضخمة من البحر وهو في اليخت، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"بسم الله ماشاء الله" ، وقال آخر:" حلوة اوي" .



إنتهى المطرب اللبنانى راغب علامة من تسجيل بعض الأغاني من ألبومه الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً على مراقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغانى.



وأوضح علامة أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيرًا إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.

