التضامن توجه فرق الطوارئ بسرعة إنقاذ مصابي حريق طريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:22 م
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال الأحمر بسرعة التدخل لإنقاذ المصابين في حادث طريق مصر -الإسماعيلية الصحراوي الذي حدث عصر اليوم. 

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن فرق الطواريء بالهلال الأحمر قامت بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين في الحادث ومساعدة السلطات في نقل المصابين والضحايا وتقديم خدمات الإغاثة العاجلة لهم.

وأضاف الناظر أن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الإغاثة من خلال فرق المتطوعين المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح الناظر أنه فور إندلاع الحريق توجهت فرقتان على الفور من فرق الإستجابة للطوارىء التابعة للهلال الأحمر المصري مجهزة بكامل التجهيزات والاستعدادات الإسعافية والإغاثية اللازمة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين من المواطنين إثر حادث انفجار ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

كما توجهت فرقتان أيضًا من فرق الدعم النفسي الاجتماعي التابعة للهلال الأحمر المصري الى مستشفى السلام العام لتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين وذويهم المنكوبين من تداعيات الحادث.

وتستمر المتابعة المركزية مع فرق التدخلات المتواجدة بمقر الحادث ومستشفى السلام من خلال غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع وذلك لإرشاد فرق التدخل الميدانية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري كان من اوائل المؤسسات في الاستجابة والتدخل للتعامل مع تداعيات الحادث إنطلاقًا من دوره الإنساني الراسخ وبكونه جهاز معاون لأجهزة الدولة المصرية في أوقات الأزمات والكوارث.

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