"أمي التانية كل سنة وأنتي طيبة".. إنجي خطاب تهنئ سميرة محسن بعيد ميلادها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

وجهت الفنانة إنچي خطاب رسالة تهنئه للنجمة القديرة سميرة محسن الذي يحل عيد ميلادها اليوم ، حيث نشر صورة جمعتهما عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام.

وكتبت : النهارده عيد أستاذتي اللي درست واتعلمت علي ايديها واتخرجت من معهد فنون مسرحيه علي ايديها حتي دبلومه الاخراج خدتها علي ايديها ومش بس أستاذتي.

وتابعت : دي أمي التانيه كانت ومازالت نعم الأستاذه والام كل سنه وانتي طيبه يا احلي واطيب دكتور سميره في الدنيا ربنا يديكي الصحه ويخليكي ليا ⁦ولكل حبايبك.

يذكر أن آخر أعمال "انجى خطاب "، مسلسل "وش تاني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فكرة الوجه الثاني لكل شخص، والذي تُخفى وراءه العديد من الأسرار، من خلال قصة حارس أمن لأحد كبار المسؤولين في الدولة.

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