إعادة فتح الطرق المغلقة بعد السيطرة على حريق طريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:12 م
الحريق
الحريق
داليا عادل
أعاد رجال المرور فتح طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بعد السيطرة على حريق خط المازوت وشهد الطريق كثافات مرورية عالية بعدما توقفت حركة الطرق المؤدية إليه حتى السيطرة على النيران. 

جاء ذلك بعدما قرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، ومنها نفق سعد الدين الشاذلى، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية. 

وتسبب الحادث في احتراق 31 سيارة ومعرض للسيارات، وجارٍ حصر الخسائر والتلفيات.

وانتقل رجال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الشهود، لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى لإصابة 17 شخصًا دون وفيات -وفقًا لوزارة الصحة. 

كانت الإدارة العامة للمرور قد ناشدت المواطنين، بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستيب، عن نشوب حريق بخط مازوت ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وخزانات مياه إستراتيجية إضافية للسيطرة على النيران.

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أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب مساء اليوم الثلاثاء نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بنطاق دائرة قسم شرطة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والمباحث ورجال المرور لاتخاذ اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية.

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ماسورة مازوت طريق اسماعيليه خط مازوت حريق الهايكستب حريق المازوت بوابة الفجر

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