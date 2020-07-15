إعادة فتح الطرق المغلقة بعد السيطرة على حريق طريق الإسماعيلية

أعاد رجال المرور فتح طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بعد السيطرة على حريق خط المازوت وشهد الطريق كثافات مرورية عالية بعدما توقفت حركة الطرق المؤدية إليه حتى السيطرة على النيران.





جاء ذلك بعدما قرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، ومنها نفق سعد الدين الشاذلى، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه، وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.



وتسبب الحادث في احتراق 31 سيارة ومعرض للسيارات، وجارٍ حصر الخسائر والتلفيات.



وانتقل رجال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الشهود، لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى لإصابة 17 شخصًا دون وفيات -وفقًا لوزارة الصحة.



كانت الإدارة العامة للمرور قد ناشدت المواطنين، بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.