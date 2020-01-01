رئيس مجلس النواب الإيطالي يستقبل عقيلة صالح في روما

استقبل رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي يزور روما استجابة لدعوة من وزير الخارجية لويجي دي مايو.





ووفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية، لم يصدر النواب الإيطالي بياناً بعد اللقاء، إلا أن صالح قال عشية الزيارة إنه سيدعو المسؤولين في روما لحث البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على تسريع إطلاق مفاوضات الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت مظلة الأمم المتحدة.





ووصف رئيس مجلس النواب الإيطالي، في تصريحات سابقة، السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية بـ"الخاطئة"، وقال: "تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ"، كما اعتبر فيكو أن مؤتمر برلين خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار ومحاولة إعادة توحيد ليبيا.