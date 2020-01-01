الخميس .. جمعية "محبى الأطرش" تحيي ذكرى ميلاد "أسمهان"

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تحيى جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى ميلاد صوت الكروان الفنانة "أسمهان"، الذى يوافق يوم 14 يوليو 1912 على متن باخرة أقلت عائلتها من تركيا لسوريا، وتبدأ الجمعية حفلها فى السابعة من مساء يوم الخميس 16 يوليو الجارى، بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق بشارع فيصل .



يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلى بعنوان "لحن لم يتم"، عن قصة حياة الأميرة أسمهان، والفيلم بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد .



كما يتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من روائع الموسبقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم الشعرية، مع تنفيذ الاجراءات الإحترازية اللازمة ضد خطر فيروس كورونا المستجد، مثل الإلتزام بإرتداء الكمامة والتباعد المسموح بين مقاعد السادة الحضور .