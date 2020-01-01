داليا مصطفى تداعب زوجها شريف سلامة على إنستجرام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:52 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة داليا مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت داليا مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها مع زوجها الفنان شريف سلامة، وعلقت قائلة"تفتكروا بيقولي ايه، هسهل لكم..بيتريأ عليا".



وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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