12 سبتمبر.. امتحانات القرآن التحريري لفرق النقل والتخلفات بجامعة الأزهر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:40 م
الزيارة
الزيارة
محمود الجلاد
صرح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، بأن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وافق على عقد امتحان مادة القرآن الكريم لفرق النقل في شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ أعمال الامتحانات التحريرية اعتبارًا من ١٢ سبتمبر وحتى ١٧ من الشهر نفسه لجميع فرق النقل بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة وكذا التخلفات.

اقرا أيضا.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يناشد الطلاب بعدم إهدار الوقت في تصفح مواقع الغش

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه لوحظ ارتياحا كبيرا بين الطلاب أثناء أداء امتحان مادة الصرف للقسم الأدبي، مؤكدا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى مناسبته للوقت المقرر للامتحان.

وناشد رئيس قطاع المعاهد طلاب الأزهر عدم إهدار الوقت في تصفح مواقع وصفحات الغش التي تسعى لتضليلهم وإيهامهم بأمور لا يمكن تحقيقها، مؤكدا أن من ينشغل بهذه الأمور لن يحصل على الدرجات النهائية، ولن يستطع تحقيق النجاح المطوب.

وكشف الشيخ على خليل أنه تم ضبط 9 حالات غش إلكتروني، و10 حالات غش ورقي، بالإضافة إلى عدد قليل جدا ما بين شطب وامتناع عن الإجابة، وقد تم التعامل معها بحسم، مشيرا إلى أنه تم إلغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء واثنين من العمال.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلاب جامعة الأزهر امتحانات القرآن التحريري

أخبار تهمك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عرض نهائي من الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض رقما خرافيا للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

طلاب القسم الأدبي بالأزهر ينتهون من امتحان الفقه

وكيل الأزهر: سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات الأهم ولا تهاون مع المقصرين

الثانوية الأزهرية: امتحانات اليوم هادئة ولم نرصد أي شكاوى

إلغاء ندب 10 ملاحظين بامتحانات الثانوية الأزهرية

الأزهر: لن نسمح بالغش في امتحانات الثانوية وعقاب فوري للمخالفين

المعاهد الأزهرية: 40 ألف طالب أدوا امتحان الاستاتيكا.. ورصد11 حالة غش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام