البترول: لم يتم تحديد السبب وراء حريق خط المازوت حتى الآن

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:37 م
الحريق
الحريق
كساب أحمد
قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه حتى الآن لم يتم تحديد السبب وراء حريق خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لصعوبة الوصول إلى موقع الكسر، مشددًا على أنه تم تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لتحديد أسباب التسريب، مشددًا على أن قطاع البترول منضبط ولديه خطة للطوارئ والأمان والسلامة، وتابع:"وهذه الحوادث موجودة في كل دول العالم".

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الخط يقع على عمق أكثر من متر ونصف تحت الأرض، وينقل البترول الخام من منطقة شقير بالبحر الأحمر إلى مصر، وتابع:"بدأنا التعامل مع الغاز المتسرب قبل الاشتعال..وكنا في طريقنا إلى التعامل مع الغاز المتسرب إما من خلال الشفط أو غيره.. والشرطة قامت بعمل كردون لمنع مرور السيارات ولكن بعضها لم يستجيب وتحركوا.. لو الناس التزمت لما كانت هذه الخسائر".

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن الخط يعمل بنظام مضخات وسرعات معينة، وعقب التسريب تم التعامل على الفور وكنا سنقوم برفع المواد المتسربة من خلال خططنا في التعامل مع الطوارئ ولكن عدم التزام البعض أدى إلى نشوب الحريق، وتابع:"أي شرر من الشكمان أو مصدر للاشتعال أحدث اشتعال بالغاز المنسكب على الأرض".

متابعة رئيس الوزراء
تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.

شهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

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