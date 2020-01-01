فورد تعلن الكشف عن سيارتها الجديدة "برونكو".. اعرف المواصفات والأسعار

أعلنت شركة فورد الأمريكية بعد طول انتظار، عن سيارتها الجديدة المنتظرة برونكو 2021 في شكلها العصري المتميز.





وحصلت السيارة على تصميم هادئ يخفي الكثير من الميزات والقوة، وتأتي الفئة الأساسية من السيارة بأبواب وسقف قابلة للفك والتركيب ومهيأة للرحلات البرية والمغامرات. تأتي برونكو بخلوص أرضي 295 ميليمتر هو الأفضل في فئتها، وتستطيع السيارة خوض مياه بعمق 851 ميليمتر هي كذلك الأفضل في فئتها. ولكن تلك الأرقام ممكنة فقط عند طلب عجلات قياس 35 إنش.





يمكن طلب فورد برونكو بأحد محركات EcoBoost المتوفرة وهي محرك 2.3 لتر 4 سلندر ينتج 270 حصان و420 نيوتن-متر، أو محرك 2.7 لتر V6 ينتج 310 حصان و542 نيوتن-متر، وتأتي برونكو مزودة بما أسمته فورد Trail Toolbox وهي مجموعة من التقنيات تساعد على القيادة في الطرق الوعرة. وتشمل الحزمة نظام Trail Control والذي يعتبر مثبت سرعة مخصص للسرعات المنخفضة للقيادة على الطرق الوعرة، ونظام Trail Turn Assist الذي يوجه عزم الدوران Trail One-Pedal Drive المساعد على الزحف فوق الصخور.





سيحصل عملاء فورد على الكثير من خيارات التخصيص التي تشمل الأبواب والصدامات وتصميم الشبك الأمامي والسقف وإضاءات LED وغيرها الكثير، كما يشمل التخصيص العناصر الداخلية والتجهيزات الفريدة لبرونكو.





أعلنت فورد السعر الأساسي لبرونكو ابتداءً من 29,995 دولار، وستبدأ الشركة بإنتاج السيارة مطلع العام المقبل ويمكن للعملاء حجز السيارة بـ 100 دولار فقط. وفي حين أن فورد برونكو تنافس جيب رانجلر فقد أطلقت الشركة إلى جانبها برونكو سبورت لتكون منافسة لجيب ريجينيد.