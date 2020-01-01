جوارديولا يوجه رسالة مثيرة لرئيس رابطة الليجا

وصف مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، مواطنه خافيير تيباس رئيس "لا ليغا" بـ"الحسود" بعد انتقاده لقرار محكمة التحكيم الرياضي بإلغاء عقوبة منع الـ"سيتزنس" من اللعب لمدة عامين في دوري أبطال أوروبا.







وكان تيباس قد انتقد المحكمة وقال إنها لم تكن على قدر المسؤولية في القرار الذي اتخذته، بل وطالب بضرورة مراجعة هوية الهيئة التي يجب أن تتحمل مسؤولية البت في مثل هذه الشؤون.





وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عند سؤاله بخصوص هذه المسألة إن تيباس "يحسد" الدوري الإنجليزي.





وأضاف المدرب ساخراً: "ربما يجب علينا في المرة المقبلة أن نستشيره حول الهيئة أو الجهة التي يجب أن نتوجه إليها".





وتابع غوراديولا: "عليك أن تركز في الدوري الإسباني، سيد تيباس، سنشارك العام المقبل في دوري الأبطال لأننا نستحق المشاركة فيه".





وألغت محكمة التحكيم الرياضي الإثنين، عقوبة منع مانشستر سيتي من اللعب لمدة عامين في دوري الأبطال التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في فبراير (شباط) الماضي بسبب مخالفته المفترضة لقواعد اللعب المالي النظيف.