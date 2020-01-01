عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:33 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة كورونا بوابة الفجر المستشفيات الصحة اصابة

أخبار تهمك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 5 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ حوالي 4 ساعات

عرض نهائي من الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: زوال أعراض كورونا بعد 10 أيام يعد مؤشرًا للتعافي

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر لـ18 ألف

مستجدات كورونا.. مصر تقترب من 3 آلاف حالة وفاة

مصر تقترب من 70 ألف إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر لـ19 ألف

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام