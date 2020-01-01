السودان يرسل تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:17 م
وكالات
أفصحت الحكومة السودانية عن إرسال التقرير النهائي إلى رئاسة الإتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتي 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الافريقى، اليوم الثلاثاء.
وشمل التقرير، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الاشارة الى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا، بحسب وكالة انباء السودان.
وأشارت الوكالة إلى أن السودان أرفق مع تقريره أيضاً مسودة إتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث وهو تحديث لمسودة الاتفاق التى كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان فى منتصف يونيو الماضى.
هذا ومن المتوقع ان يدعو رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى، القمة الافريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الافريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضى طموحات الدول الثلاث.
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