اتحاد رجال الأعمال العرب يدعو لانشاء مركز إقليمي للبحوث الطبية

دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع إلى إنشاء مركز عربي للبحوث الطبية والوبائية بتمويل من مؤسسات القطاع الخاص العربي.









واقترح الطباع، عقد مؤتمر عربي اقتصادي لتعزيز التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود للتصدي للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.









وحسب بيان صحافي اليوم الثلاثاء للاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له، اكد الطباع خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد وترأسه أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط، على أهمية قيام الحكومات العربية بوضع استراتيجيات قطرية وبرامج انقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص.









وأشار إلى أن الاتحاد أعد ورقة بحثية تضمنت مناقشة الآثار الاقتصادية المحتملة للجائحة على الوطن العربي والاقتصاديات والمجتمعات العربية وجاءت تحت عنوان "الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد".









ولفت الى أن الاتحاد حريص على بذل الجهود الحثيثة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وذلك في سبيل إنعاش اقتصادات الدول العربية وتعزيز الشراكة العالمية والعربية معا.









وأكد الطباع ضرورة تبني التركيز على إعادة اعمار الدول العربية ودعم الاقتصادات العربية وتحفيزها وتخفيف الأضرار التي تعرضت لها خلال فترة مكافحة الوباء وما بعده.









واشار الى ضرورة تحفيز التجارة العربية البينية إلى جانب التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والذكية لتسهيل العمل عن بعد، والتوجه نحو الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأسواق الافتراضية بمجالات الأعمال المختلفة.









وشدد الطباع على أهمية التوجه نحو تطبيق سياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج والتوسع الحقيقي في بناء صناعات تكاملية عامودية مع التوجه نحو تطبيق سياسات تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال تحسين القوة الشرائية للمستهلك وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد.





وقررت اللجنة العليا للعمل العربي المشترك عقد الدورة (50) في الأردن خلال العام المقبل.