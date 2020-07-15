أستاذ هندسة بترول: يجب محاسبة المسئولين عن حريق خط المازوت

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:35 م
الدكتور رمضان أبو العلا
الدكتور رمضان أبو العلا
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، على حريق خط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، قائلًا: معدلات احتمال وقوع الحوادث في عملية نقل المشتقات البترولية ورادة بنسبة 5%، ولكن لا يكون بمثل الخسائر التي وقعت اليوم، موضحًا أن وجود خط يحمل مواد بهذه الخطورة يجب أن يكون له حرم ويبعد عن المناطق السكانية، وتابع:"انا سمعت أن هناك معرض سيارات احترق في هذا الحريق وده كلام غير منطقى ويجب إعادة النظر فيه".

وأضاف "أبو العلا" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تصريحات مسئولين عن الخط قالوا أنه تم إغلاق "البلوف"، فور الإبلاغ عن تسريب الخط من خلال العاملين أمر غير مقبول تمامًا، وتابع:"يجب أن يكون هناك غرف تحكم إلكترونيًا لضمان السلامة ومنع الحوادث..وهذا كلام علمى يجب مراعاته مستقبلًا".

وأكد أستاذ هندسة البترول، أن حادث اليوم كان جحيمًا يجب محاسبة المسؤولين عنه، موضحًا أن هناك شركة مصرية تعمل على نقل مثل هذه المواد لم يحدث بها أية حوادث.

متابعة رئيس الوزراء
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.

وشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

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طريق اسماعيليه خط مازوت حريق المازوت بوابة الفجر

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