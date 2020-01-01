أولمبياكوس يقترب من ضم كوكا نهائيا

اقترب المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا المعار هذا الموسم من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي إلى نظيره نادى أولمبياكوس اليوناني من الإنتقال نهائيا لصفوف النادى اليوناني هذا الصيف.





وذكرت تقارير برتغالية ويونانية أن إدارة نادى أولمبياكوس تسعي لضم المهاجم المصري هذا الموسم نهائيا من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي بعد أن نجح كوكا فى التألق بقوة هذا الموسم مع الفريق ببطولة الدوري اليوناني الممتاز.





وأضافت التقارير أن إدارة النادى اليوناني سوف تجتمع هذا الأسبوع رفقة وكلاء كوكا ومسؤولي النادى البرتغالي لحسم الصفقة نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





يذكر أن كوكا قد تألق بقوة مع نادى أولمبياكوس بعد أن انضم له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حيث حقق معهم لقب الدوري اليوناني الممتاز.











