أولمبياكوس يقترب من ضم كوكا نهائيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
اقترب المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا المعار هذا الموسم من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي إلى نظيره نادى أولمبياكوس اليوناني من الإنتقال نهائيا لصفوف النادى اليوناني هذا الصيف.

وذكرت تقارير برتغالية ويونانية أن إدارة نادى أولمبياكوس تسعي لضم المهاجم المصري هذا الموسم نهائيا من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي بعد أن نجح كوكا فى التألق بقوة هذا الموسم مع الفريق ببطولة الدوري اليوناني الممتاز.

وأضافت التقارير أن إدارة النادى اليوناني سوف تجتمع هذا الأسبوع رفقة وكلاء كوكا ومسؤولي النادى البرتغالي لحسم الصفقة نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن كوكا قد تألق بقوة مع نادى أولمبياكوس بعد أن انضم له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حيث حقق معهم لقب الدوري اليوناني الممتاز.



أخبار تهمك

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 10 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 5 ساعات

عرض نهائي من الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام