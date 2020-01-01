عاجل.. عطل عالمي مفاجئ يضرب تطبيق "واتساب"





اشتكى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من حدوث عطل فني في تطبيق "واتساب" بشكل مفاجئ، أوقفها عن العمل لعدة دقائق، منذ قليل.





وتوقف موقع "واتساب ويب" بشكل خاص عن تسجيل الدخول، وعندما تحاول تسجيل الدخول بعد ثوانِ قليلة يتم تسجيل الخروج دون أي تنبيهات.



