عاجل.. عطل عالمي مفاجئ يضرب تطبيق "واتساب"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:09 م
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب

اشتكى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من حدوث عطل فني في تطبيق "واتساب" بشكل مفاجئ، أوقفها عن العمل لعدة دقائق، منذ قليل.

وتوقف موقع "واتساب ويب" بشكل خاص عن تسجيل الدخول، وعندما تحاول تسجيل الدخول بعد ثوانِ قليلة يتم تسجيل الخروج دون أي تنبيهات.

كما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول لتطبيق "واتساب" للدردشة من على حواسبهم الشخصية، وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع "فيسبوك" مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.

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