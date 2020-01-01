البترول: لا نستطيع تحديد أسباب حريق خط المازوت حاليًا (فيديو)
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:16 م
أمنية فوزي
علق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على انفجار خط المازوت على طريق الإسماعيلية القاهرة، قائلًا إن خط الأنابيب يحمل زيت خام من منطقة رأس القصير في البحر الأحمر حتى يصل إلى معمل تكرير مسطرد.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم إبلاغ رئيس شركة الأنابيب بتسريب للزيت الخام الموجود في الأنابيب، متابعًا: "بدأت خطة الطوارئ الموجودة في وزارة البترول على الفور، وتم إرسال سيارات الإطفاء والحماية المدنية والقوات المسلحة وتم إغلق جميع الخطوط المؤدية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وعدم زيادة الاشتعال، تم إخماد الحريق، ويتم حاليًا عمليات التبريد".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، معلقًا: "لا نستطيع حاليًا تحديد أسباب الحادث"، متابعًا: "سبب الحادث غير معلوم حتى يتم الكشف عن الكسر".
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.
فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.
وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.
ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.
فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.
وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.
وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.
فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.
وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.
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