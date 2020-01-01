البترول: لا نستطيع تحديد أسباب حريق خط المازوت حاليًا (فيديو)

علق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على انفجار خط المازوت على طريق الإسماعيلية القاهرة، قائلًا إن خط الأنابيب يحمل زيت خام من منطقة رأس القصير في البحر الأحمر حتى يصل إلى معمل تكرير مسطرد.





وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم إبلاغ رئيس شركة الأنابيب بتسريب للزيت الخام الموجود في الأنابيب، متابعًا: "بدأت خطة الطوارئ الموجودة في وزارة البترول على الفور، وتم إرسال سيارات الإطفاء والحماية المدنية والقوات المسلحة وتم إغلق جميع الخطوط المؤدية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وعدم زيادة الاشتعال، تم إخماد الحريق، ويتم حاليًا عمليات التبريد".





وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، معلقًا: "لا نستطيع حاليًا تحديد أسباب الحادث"، متابعًا: "سبب الحادث غير معلوم حتى يتم الكشف عن الكسر".











