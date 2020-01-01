الله يعلم كم افتقدك يا بابا.. إنچي خطاب تحيي ذكرى وفاة والداها

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أحييت الفنانة إنچي خطاب ذكري وفاة والداها ، حيث نشرت صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.



وعبرت عن اشتياقها له وحزنها الشديد لرحيله قائله : الله يعلم كم احبك وافتقدك يا بابا ، فاللهم ارحمه وأحبه بقدر حبي له .



ونالت الصورة تفاعل الكثير من محبيها داعيين له بالرحمة والمغفرة.



يذكر أن آخر أعمال "انجى خطاب "، مسلسل "وش تاني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فكرة الوجه الثاني لكل شخص، والذي تُخفى وراءه العديد من الأسرار، من خلال قصة حارس أمن لأحد كبار المسؤولين في الدولة.



"وش تاني" من بطولة كلا من "كريم عبد العزيز و حسين فهمي و منة فضالي و محمد لطفي و تامر ضيائي و ميار الغيطي و سارة سلامة ومجموعة من الوجوه الشابة"، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله.