وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل جديدة حول حريق طريق الإسماعيلية (فيديو)

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على انفجار خط المازوت بطريق الإسماعيلية القاهرة، قائلًا إن المواد البترولية مواد سريعة الاشتعال، وخطوط طريق الإسماعيلية قديمة للغاية.





وأضاف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن خط المازوت الذي كسر كان يوجد به كسر، ويبدو أن شرارة اشتعلت وتوهجت في هذا المكان وأدت إلى الحريق.





وأشار إلى أن وزارة البترول لديها عوامل للأمان، حيث أن كل منطقة لديها لجان جغرافية؛ لمواجهة أي أضرار تحدث بالمنطقة، لافتًا إلى أن الجزء المكسور بالأنابيب هو الذي تعرض للحريق والاشتعال، وتعمل الحماية المدنية حاليًا على تبريدها.











