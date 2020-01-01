وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل جديدة حول حريق طريق الإسماعيلية (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:05 م
المهندس أسامة كمال
المهندس أسامة كمال
أمنية فوزي
علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على انفجار خط المازوت بطريق الإسماعيلية القاهرة، قائلًا إن المواد البترولية مواد سريعة الاشتعال، وخطوط طريق الإسماعيلية قديمة للغاية.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن خط المازوت الذي كسر كان يوجد به كسر، ويبدو أن شرارة اشتعلت وتوهجت في هذا المكان وأدت إلى الحريق.

وأشار إلى أن وزارة البترول لديها عوامل للأمان، حيث أن كل منطقة لديها لجان جغرافية؛ لمواجهة أي أضرار تحدث بالمنطقة، لافتًا إلى أن الجزء المكسور بالأنابيب هو الذي تعرض للحريق والاشتعال، وتعمل الحماية المدنية حاليًا على تبريدها.



تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

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طريق اسماعيليه خط مازوت حريق المازوت حريق البترول

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