ويجان يفوز على هال سيتي 8 - 0 بمشاركة سام مرسي فى الشامبيون شيب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي


حقق نادى ويجان المحترف ضمن صفوفه لاعب وسط منتخبنا الوطني سام مرسي فوزا كبيرا بنتيجة ثمانية أهداف مقابل لاشئ على حساب نظيره فريق هال سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأربعين من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب ".

وشارك اللاعب الدولي المصري سام مرسي فى المباراة كاملة والتي شهدت سيطرة تامة من قبل نادى ويجان الذي حقق أكبر فوز هذا الموسم ببطولة الشامبيون شيب بعد الفوز بنتيجة 8 / 0 أمام هال سيتي.

وبهذه النتيجة رفع نادى ويجان رصيده من النقاط إلى 57 نقطة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الشامبيون شيب ليبتعد عن مناطق الخطورة بالمسابقة المحلية.

بينما ظل نادى هال سيتي عند المركز الثاني والعشرين برصيد 45 نقطة ليقترب من الهبوط قبل نهاية بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى بجولتين

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