أسعار النفط ترتفع بالختام بدعم من تقرير أوبك

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن كشف تقرير أوبك الشهري عن تراجع إنتاج المنظمة من النفط بنحو 1.9 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي بقيادة السعودية والعراق.





كما رفعت أوبك تقديرات الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، لكنها خفضت توقعات نمو المعروض من الخام.





ومع المؤثرات السلبية التي تعيق نمو الطلب على الذهب الأسود، تتطلع الأسوق لاجتماع لجنة المراقبة الفنية الوزارية المشتركة لمجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها والمعروفة باسم "أوبك+"، والتي من المقرر أن تعقد اليوم وغداً.





كما يترقب المستثمرين الإفصاح عن البيانات الأولية بشأن المخزونات في الولايات المتحدة من معهد البترول الأمريكي قبل صدور الأرقام الرسمية غداً.





وكانت أسعار الذهب الأسود تأثرت سلباً خلال التعاملات من مخاوف احتمالية انهيار الطلب مرة أخرى وسط حالات الإصابة القياسية الجديدة في كاليفورنيا والولايات الأمريكية الأخرى.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 40.29 دولار للبرميل، بعد أن تداول في وقت سابق قرب أدنى مستوى منذ 26 يونيو الماضي عند 39.07 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 42.80 دولار للبرميل.