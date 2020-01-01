من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تعتبر عملية تغليف ونقل القطع الأثرية من العمليات الدقيقة والمعقدة والتي تخضع لترتيبات خاصة لكي تصل القطعة الأثرية لمقرها النهائي بسلام، ونجح رجال متحف العريش القومي في نقل 5 قطع أثرية ضخمة من خامات متنوعة إلى متحف شرم الشيخ الأثري تمهيدًا لافتتاحه. 

وحصلت الفجر على تفاصيل وصور عملية النقل التي تمكن خلالها الفريق من إتمامها بنجاح تام، حيث تم نقل تمثال نصفي للملك رمسيس الثاني من الحجر الجيري، وتمثال نصفي للملك نختنبو الأول من الحجر الجيري، وتمثال نصفي للملك تحتمس من الجرانيت الأحمر، تمثال جالس للملك رمسيس الثالث من الجرانيت الرمادي، تمثال للإله حورس الصقر من البازلت. 

وجاء النقل بناءً على قرار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبإشراف الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والدكتور أحمد عابدين مدير متحف العريش. 

واستغرقت عمليات التغليف والتجهيز أربعة أيام عمل متواصلة داخل قاعات العرض المتحفي في متحف العريش القومي حيث تمت عمليات إنزال وتغليف وتحميل القطع الأثرية التي يتراوح وزنها من واحد ونصف طن إلى أربعة أطنان. 

ونفذ عملية النقل فريق متحف العريش من مرممين وأثريين وفنيين ومشرفي الأمن، وهم الأثريين محمد عبد اللطيف، وصالح سليمان، والمهندسين محمد عيد وعطية محمود، وفنيين فهد عطية ومحمد إسماعيل وأحمد عيد وعيد محمد وكامل شامخ وأحمد يحي، ومشرفين أمن محمد سمري، وسمير بكير، ومصطفي فايز، وحمدي محمود. 

واستخدم الفريق عدد من المعدات للعناية بالقطع الأثرية منها، بلانكو، وسيبية، وصبانات حرير، كلارك يدوي، كلارك آلي حمولة خمسة أطنان، ورافق مسؤولي المتحف والفريق كاملًا القطع الأثرية حتى وصلت بسلام إلى متحف شرم الشيخ تحت حراسات وتأمين رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية. 

تطورات جائحة كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية
من العريش إلى شرم.. قصة نقل 5 قطع أثرية ضخمة بأيدي مصرية

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