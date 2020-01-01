مستشفى هليوبوليس: مستعدون لاستقبال المرضى صباحا بعد فك عزل كورونا
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:39 م
شيماء حسن
قال سيد محروس، مدير مستشفى هليوبوليس، إنه جاري حاليًا عملية التطهير والتعقيم بالكامل للمستشفى استعدادًا لاستقبال المرضى صباحًا بعد خروج المستشفى من خطة وزارة الصحة كمستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف محروس في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن خروج المستشفى من مستشفيات العزل يأتي ضمن خطة الوزارة ودليل على أن هناك تراجع واضح في أعداد المصابين.
وأشار إلى أن المستشفى منذ دخولها إلى العزل استقبلت أكتر من 600 حالة، وكانت نسب الشفاء تجاوزت الـ80 و90%، مؤكدًا أن تأثير الفيروس كان أكبر وأخطر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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