مستشفى هليوبوليس: مستعدون لاستقبال المرضى صباحا بعد فك عزل كورونا

قال سيد محروس، مدير مستشفى هليوبوليس، إنه جاري حاليًا عملية التطهير والتعقيم بالكامل للمستشفى استعدادًا لاستقبال المرضى صباحًا بعد خروج المستشفى من خطة وزارة الصحة كمستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف محروس في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن خروج المستشفى من مستشفيات العزل يأتي ضمن خطة الوزارة ودليل على أن هناك تراجع واضح في أعداد المصابين.



وأشار إلى أن المستشفى منذ دخولها إلى العزل استقبلت أكتر من 600 حالة، وكانت نسب الشفاء تجاوزت الـ80 و90%، مؤكدًا أن تأثير الفيروس كان أكبر وأخطر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.