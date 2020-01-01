بشرى سارة لمعاري الأهلي.. تعرف عليها





تلقى ثلاثة من نجوم النادي الأهلي المعارين للخارج بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عودتهم مرة أخرى إلى الفريق الأحمر.





وحسم السويسري رينيه فايلر موقفه من عودة كل من محمد شريف المعار إلى إنبي وأكرم توفيق المعار إلى الجونة وعمار حمدي المعار إلى طلائع الجيش.





وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالثلاثة لاعبين ليبلغهم أن يركزوا بشكل كبير مع فرقهم حاليا حتي يحسم فايلر موقفهم بشكل نهائي.





وأكد سيد عبد الحفيظ لثلاثي الأهلي المعارين أن فايلر وافق على عودتهم للفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارتهم.





كما طلب عبد الحفيظ من شريف وتوفيق وحمدي إغلاق الباب في وجه كل العروض المقدمة إليهم للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مؤكد أن النادي حاليا يرفض رحيلهم نهائيا في الصيف.



