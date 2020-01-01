نجم بروسيا دورتموند يقترب من الدوري الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن أوليمبيك مارسيليا أصبح قريبًا من التعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن هذا اللاعب هو الأرجنتيني الشاب ليوناردو باليردي نجم دفاع بروسيا دورتموند الألماني.





وأوضح الموقع الفرنسي أن باليردي إنتقل إلى بروسيا دورتموند في شتاء 2019 قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني مقابل مبلغ 15.5 مليون يورو.





واشار الموقع الفرنسي إلى أن باليردي البالغ من العمر21 عاماً شاركمع الفريق الأول في ثماني مباريات معظمها كبديل ولا يبدو أنه تكيف مع الفريق بالشكل المطلوب.



