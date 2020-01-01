البترول: شرار "شكمان" ربما تكون وراء انفجار "خط المازوت"

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، قائلًا إنه نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الزيت الخام ممتد من البحر الأحمر حتى معامل تكرير مستطرد، وحدث تسريب من الخط على عمق متر ونصف من الأرض، مضيفًا: "حدث تزاحم عربيات والناس مرت بالطرق الداخلية، وربما شرارة من سيارة أو شكمان تسبب في الحريق".





وأوضح أن الزيت الخام مادة مشتعله، وبمجرد حدوث الاشتعال نشب الحريق في الشارع، مضيفًا: "فرق الطوارئ تحركت وأغلق الخط، وتم تشكيل لجنة فنية لبحث الأسباب التي أدت لهذا التسريب".





تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.





ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.





فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.





ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.





فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.





وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.





وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.





فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.



