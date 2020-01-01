سوسن بدر تستأنف تصوير مسلسل "خيط حرير"

Advertisements



أستأنفت النجمة القديرة سوسن بدر تصوير مسلسل "خيط حرير" ، القرر عرضه في دراما رمضان 2021.



حيث نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت قائله : أول يوم تصوير مع حبيبتي مي عز الدين ، أدعولنا.



مسلسل خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال سوسن بدر الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه" ، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020 ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيرياً برفقة كوكبة من الفنانين منهم ياسمين عبدالعزيز ،إيهاب فهمي ، شريف منير وتارا عماد وآخرين.