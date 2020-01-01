الجيش الليبي: رصدنا أسلحة تركية ومرتزقة في سرت ونستعد للمواجهة (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:37 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
أمنية فوزي
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن رئيس البرلمان الليبي يمثل رئيس الدولة الليبية، ومن مهامه منع أي اعتداء على بلاده، متابعًا: "نحن في خندق واحد مع الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية".

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تقف بقوة مع الجيش والشعب الليبي في كل المواقف، مؤكدًا أن ما يحدث في ليبيا حاليًا يهدد مصر والدول العربية.

وتابع: "لا يوجد إشارة إيجابية لمبادرة وقف إطلاق النار، ورصدنا جنود أتراك في ليبيا من خلال الاستطلاع العسكري"، مؤكدًا أن كل الأسلحة التركية موجودة في أرض المعركة في سرت، لافتًا إلى أن هناك نحو 20 ألف مرتزق في ليبيا، ونتصدى لهم بكل قوة.

وأشار "المسماري"، إلى أن القوات المسلحة الليبية تمركز بشكل جيد في الأماكن المطلوب تواجدها داخل ليبيا"، مؤكدًا أن الدور القطري مدمر ليس لليبيا فقط بل للمنطقة العربية بالكامل، مؤكدًا أن قطر عامل مدمر وهدام.



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دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين. 

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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