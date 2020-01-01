الجيش الليبي: رصدنا أسلحة تركية ومرتزقة في سرت ونستعد للمواجهة (فيديو)

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن رئيس البرلمان الليبي يمثل رئيس الدولة الليبية، ومن مهامه منع أي اعتداء على بلاده، متابعًا: "نحن في خندق واحد مع الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية".





وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تقف بقوة مع الجيش والشعب الليبي في كل المواقف، مؤكدًا أن ما يحدث في ليبيا حاليًا يهدد مصر والدول العربية.





وتابع: "لا يوجد إشارة إيجابية لمبادرة وقف إطلاق النار، ورصدنا جنود أتراك في ليبيا من خلال الاستطلاع العسكري"، مؤكدًا أن كل الأسلحة التركية موجودة في أرض المعركة في سرت، لافتًا إلى أن هناك نحو 20 ألف مرتزق في ليبيا، ونتصدى لهم بكل قوة.





وأشار "المسماري"، إلى أن القوات المسلحة الليبية تمركز بشكل جيد في الأماكن المطلوب تواجدها داخل ليبيا"، مؤكدًا أن الدور القطري مدمر ليس لليبيا فقط بل للمنطقة العربية بالكامل، مؤكدًا أن قطر عامل مدمر وهدام.











