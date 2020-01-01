إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:27 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمد كشك
تمكن الأطباء العاملون بمستشفى العزل بتمى الأمديد فى محافظة الدقهلية من إنقاذ حياة سيدة حامل بعد وفاة الجنين داخل بطنها منذ أيام.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الأطباء والأطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل الصحة تمكنو من إنقاذ سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 حامل ومات الجنين فى بطنها فى شهورها الأخيرة من الحمل.

وأشار "مكى" إلى إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة لإستخراج الجنين المتوفى من بطنها وإنقاذ حياتها.

وأكد "مكى" على أن الحالة الصحية للأم جيدة وتخضع للعلاج بعد العملية، مثمنا دور الأطقم الطبية بمصر عامة والدقهلية بصفة خاصة.

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وعلى صعيد آخر شنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، حملة تفتيش على ثلاجتين بشارع الترعة بمدينة المنصورة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ طن متنوعا مابين "كبده،كلاوي. رنجة مدخنة، ممبار، سمان،لحوم، فراخ بانيه،ستربس، كفته. برجر، سجق شرقي،بسلة بالجزر،بطاطس نصف مقلية"و ذلك لانتهاء الصلاحية والتغير في الخواص الطبيعية.

وحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابه العامه لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات..

وعلي صعيد اخر شنت إدارة العلاج الحر بصحة الدقهلية حملة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتراخيص الممنوحة وأسفرت الحملات عن غلق 19 منشآة وتحرير 6 محاضر للمنشآت الطبية المخالفة.

تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور سعد مكي - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حيث قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات بشن حملة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتراخيص الممنوحة.

وأشار "مكى" انه تم المرور خلال الاسبوع المنقضى على 250 منشآة طبية خاصة ما بين مركز طبى عيادة محال نظارات طبية، واسفر المرور على غلق تسعة عشر منشأة مخالفة للاشتراطات بالاضافة الى تحرير عدد ستة محاضر.

وأكد "وكيل الوزارة " أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

ووجه " وكيل الوزارة " الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)
إنقاذ حياة مصابة بكورونا توفي جنينها في بطنها بعزل الدقهلية (صور)

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